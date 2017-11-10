Украина

Предложение построить стадион донецкому Олимпику за счет отказа от платежей солидарности не возымело поддержки.

Накануне УПЛ предложила украинским клубам на несколько лет отказаться от платежей солидарности, которые организация ежегодно выплачивает им, для того, чтобы пустить эти деньги на строительство нового стадиона для Олимпика.

В итоге данная идея не была поддержана руководством клубов – сообщил Артем Франков в свежем номере журнала Футбол.

"На общем собрании премьер-лиги собравшимся напомнили, что принцип трех лет никуда не девается — если за три года вопрос со своим стадионом не решается, извольте пройти с пляжа далеко и прямо. Эх, сколь прекрасны наши законы. Если б они еще и выполнялись".

"Президент УПЛ Владимир Генинсон предложил клубам на пару лет отказаться от платежей солидарности (около 3 млн на девять клубов лиги без учета участников еврокубков в лице Зари, Шахтера и Динамо) и построить стадион Олимпику. Это не только принесло бы очевидную пользу нашему футболу, но и продемонстрировало бы настоящую солидарность".

"Как вы думаете, одобрили? Нет, в ответ воцарилась напряженная тишина, а потом Карпаты сообщили, что им сложновато осваивать средства, когда они поступают единым траншем и под конец года", — написал Франков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.