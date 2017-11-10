Предложение построить стадион донецкому Олимпику за счет отказа от платежей солидарности не возымело поддержки.
Владимир Генинсон, УПЛ
10 ноября 2017, 14:39
Накануне УПЛ предложила украинским клубам на несколько лет отказаться от платежей солидарности, которые организация ежегодно выплачивает им, для того, чтобы пустить эти деньги на строительство нового стадиона для Олимпика.
В итоге данная идея не была поддержана руководством клубов – сообщил Артем Франков в свежем номере журнала Футбол.
"На общем собрании премьер-лиги собравшимся напомнили, что принцип трех лет никуда не девается — если за три года вопрос со своим стадионом не решается, извольте пройти с пляжа далеко и прямо. Эх, сколь прекрасны наши законы. Если б они еще и выполнялись".
"Президент УПЛ Владимир Генинсон предложил клубам на пару лет отказаться от платежей солидарности (около 3 млн на девять клубов лиги без учета участников еврокубков в лице Зари, Шахтера и Динамо) и построить стадион Олимпику. Это не только принесло бы очевидную пользу нашему футболу, но и продемонстрировало бы настоящую солидарность".
"Как вы думаете, одобрили? Нет, в ответ воцарилась напряженная тишина, а потом Карпаты сообщили, что им сложновато осваивать средства, когда они поступают единым траншем и под конец года", — написал Франков.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.