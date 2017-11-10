Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о подготовке команды во время паузы, связанной с матчами сборных.

Следующий поединок чемпионата Украины Динамо проведет против кропивницкой Зирки.

"В четверг мы собрались вместе с молодежной командой. У ребят, которые по причине травм не попали в сборные, индивидуальная программа. В субботу в 13.00 на базе проведем товарищескую встречу с командой-победителем Лиги АТО. Потом будем ждать возвращения сборников, и с понедельника начнем целенаправленно готовиться к поединку с Зиркой.

Заниматься с первой командой для игроков молодежного состава очень важно. Работая вместе с теми же Морозюком, Мораесом, ребята чувствуют совсем другие скорости, где-то не успевают, поскольку и движение, и мышление у ребят из основы выше. Такие тренировки как раз и нужны для того, чтобы молодежь понимала, что на футбольном поле все нужно делать быстрее – думать и исполнять.

У резервистов много желания, а вот мысли на футбольном поле хотелось бы побольше.

Из игрового ритма большая часть футболистов первой команды не выпадают, поскольку они разъехались по своим сборным командам. В нашей ситуации такая пауза нужна, прежде всего, для того, чтобы привести себя в оптимальное физическое состояние и быть готовым к дальнейшим поединкам. Следующий месяц также ничем не будет отличаться от трех предыдущих.

Будем ли сегодня смотреть матч молодежной сборной Украины?Подумаем об этом с Олегом Лужным. Кто-то из нас на стадионе будет. А ребят я хорошо знаю. Дай бог, чтобы они сегодня вышли на поле и победили".

Молодежная сборная Украины проведет матч отбора на Евро против Англии, поединок начнется в 18:00.