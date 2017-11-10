Украина

Полузащитник Шахтера Бернард поблагодарил главного тренера "горняков" Паулу Фонсеку, благодаря доверию которого бразильцу удалось раскрыться в Шахтере.

Бернард перешел в Шахтер из Атлетико Минейро летом 2013-го года за 25 миллионов евро, но обрести стабильность бразильцу удалось лишь после назначения Паулу Фонсеки на должность главного тренера донецкого клуба.

"В последние несколько недель у нас был плотный график, много важных и сложных матчей. Все ребята устали, хорошо, что возникла пауза, – можно перевести дух. Спасибо тренеру за то, что предоставил целых три выходных дня. Такие моменты я пытаюсь использовать максимально эффективно, чтобы подойти к занятиям свежим, бодрым и отдохнувшим", — сказал Бернард.

25-летний бразилец был признан лучшим игроком Шахтера в октябре.

"Очень счастлив сейчас! В Шахтере собраны футболисты высокого уровня, а когда именно ты становишься лучшим, то испытываешь особенные чувства. Рад, что признан болельщиками игроком октября. Хочу сказать всем, кто проголосовал за меня, огромное спасибо. Вы постоянно мотивируете работать и отдавать все силы на поле", — признался Бернард.

"Сложно сказать так сразу, какой наш матч был лучшим в октябре, но самой запоминающейся оказалась встреча с Фейеноордом. Нам нужна была победа, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поединок получился немного драматичным: пропустили на первых минутах, потом отквитали и в итоге вырвали победу. Я не говорю, что наша игра была идеальной, – важен результат".

"Тот вечер стал особенным для меня. Мы понимали, какому сопернику предстоит противостоять, знали, что матч будет трудным. Фейеноорд здорово прессинговал нас с первых секунд. Но мы прекрасно воспользовались моментами, которые создали. Поэтому поединок с Фейеноордом я запомню надолго. Об этой победе я буду рассказывать своим детям".

"Мой самый важный гол в этом сезоне? Первый гол Фейеноорду. На мой взгляд, он значим. Шахтер уступал, и нам очень нужно было забить, чтобы вновь почувствовать уверенность".

"У нас есть отличная возможность пройти в следующий раунд этого престижного турнира. Шансы очень хорошие: следует заработать лишь одно очко в двух встречах. Но все также понимают, что завоевать этот балл будет весьма непросто, ведь Наполи и Манчестер Сити – одни из лучших в Европе".

"Что помогло раскрыться в Шахтере? Уверенность в себе и доверие Паулу Фонсеки. Главный тренер постоянно дает шанс проявить себя, а для футболиста игровая практика очень важна. Раньше мне этого не хватало. Я стремлюсь вернуть инвестиции, которые вложил в меня клуб. Да, сейчас в моей карьере счастливый момент. Надеюсь, что буду продолжать прогрессировать, помогать команде и радовать болельщиков".

В текущем сезоне Бернард провел за Шахтер 17 матчей и забил пять голов.

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