Украина

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань раскритиковал состояние газона на Арене Львов.

Стадион во Львове примет товарищеский поединок между Украиной и Словакией.

По словам хавбека нашей национальной команды Руслана Ротаня, газон, на который сегодня выйдут команды, отличается от привычного покрытия на данной арене.

"Поле не в лучшем состоянии. Я даже немного ошалел, ведь здесь всегда поле было классное".

"Но, наверное, сейчас здесь не играет Шахтер, а раньше он ухаживал за полем, потому оно и находится в таком состоянии", – сказал Ротань.

Поединок между Украиной и Словакией начнется в 20:00 по киевскому времени.

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