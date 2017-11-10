Украина

Защитник Динамо рассказал о том, чем занимаются игроки киевского клуба, которые не отправились в свои сборные, во время международного перерыва.

Во время перерыва на матчи сборных к тренировкам с первой командой Динамо были привлечены игроки молодежного состава.

"Безусловно, ребятам есть, на что посмотреть, чему научиться. Главное, чтобы они чувствовали, что нужны первой команде, что на них обращают внимание – это наиболее важно", — сказал Морозюк.

"Сейчас мы тренируемся вместе с молодыми ребятами, работаем для поддержания себя в тонусе, ждем возвращения сборников и готовимся к ближайшим играм".

"Это нормально, когда после тренировок ребята остаются и дорабатывают: кто-то оттачивает удары, кто-то – подачи".

Сам Морозюк отрабатывал стандартные положения и надеется снова забить со штрафного, как было в матче против Янг Бойз.

"Дай Бог, чтобы это произошло уже в ближайшем поединке. Все зависит от игры, надеюсь, будет получаться".

В текущем сезоне Морозюк провел за Динамо 19 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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