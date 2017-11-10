Украина

Молодежная сборная Украины впервые проиграла в рамках отбора на Евро-2019.

Сборные до 21 года проводят отборочный цикл к чемпионату Европы 2019 года. До этого матча обе команды не знали поражений.

Англичане повели в счете еще в начале матча, после точного удара форварда Ливерпуля Доминика Соланке.

Во втором тайме обидным автоголом отметился защитник донецкого Олимпика Павел Лукьянчук. К сожалению, этот мяч стал единственным в исполнении украинцев.

Украина — Англия 0:2

Голы: Соланке, 16, Лукьянчук, 62 (в свои ворота)

Украина: Лунин — Лучкевич, Зотко, Лукьянчук, Осман — Шепелев, Вакулко — Гуцуляк (Борячук, 66), Коваленко, Зинченко (Беседин, 46) — Биленький

Англия: Ганн — Кенни, Уорралл, Томори, Уокер-Питерс — Кук, Майтленд-Найлс (Туанзебе, 56), Грей — Доуэлл (Кальверт-Льюин, 57), Соланке (Мэдиссон, 81), Лукман

Предупреждения: Зотко — Кук

После этого поражения Украина опустится в своей группе на четвертое место, пропустив вперед Нидерланды. Следующий матч подопечные Александра Головко сыграют против Шотландии 14 ноября.