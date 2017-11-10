Украина

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, забив мяч в ворота Словакии, посвятил его травмированному динамовцу Сергею Сидорчуку.

Накануне хавбек Динамо перенес операцию на крестообразной связке колена, которая оставит его вне футбола по меньшей мере на 5 месяцев.

Выразить поддержку своему бывшему одноклубнику решился Андрей Ярмоленко, причем сделал это футболист Боруссии в весьма ярком стиле.

После мяча, забитого в ворота сборной Словакии, Андрей задрал футболку национальной сборной, под которой находилась майка с надписью "Сидор, мы с тобой!".

В данный момент поединок между сборными Украины и Словакии продолжается. Следите за событиями в матче с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.