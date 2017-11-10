Украина

Фанаты на матче Украина — Словакия высказались против натурализации игроков.

Львов-Арена впервые за длительное время принимает матч с участием национальной сборной Украины — товарищескую встречу против Словакии.

На секторе за одними из ворот болельщики вывесили баннер, на котором написано "Ні натуралізації".

Отметим, что в матче принял участие экс-бразилец Марлос, который получил украинский паспорт перед прошлыми матчами сборной.

Именно в сегодняшнем поединке Марлос отметился первым результативным действием в футболке национальной команды.