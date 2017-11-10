Украина

В матче против Словакии в сборной Украины дебютировали четыре новых игрока.

Андрей Шевченко на сбор национальной команды для подготовки к матчу против национальной команды Словакии вызвал шесть новичков.

Лишь Юрий Коломоец удостоился места в стартовом составе команды.

Еще два новичка появились по ходу матча. На 77-й минуте вместо Марлоса вышел полузащитник Зари Александр Андриевский.

Через 4 минуты, на 81-й, на поле появился Артем Шабанов, который заменил Хачериди. Отметим, что Шабанов стал первым игроком сборной Украины из донецкого Олимпика.

На 89-й минуте Шевченко дал возможность проявить себя Сергею Мякушко, который сменил Евгения Коноплянку.