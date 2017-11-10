Представляем вашему вниманию видеообзор отборочного матча ЧЕ-2019 U-21 между сборными Украины и Англии (0:2).
Украина U-21 - Англия U-21, ФФУ
10 ноября 2017, 22:11
Молодежная сборная Украины потерпела первое поражение в рамках отбора на Евро-2019, дважды пропустив в домашнем матче против сборной Англии.
Смотри видео голов и обзор матча Украина — Англия:
Украина — Англия 0:2
Голы: Соланке, 16, Лукьянчук, 62 (в свои ворота)
Украина: Лунин — Лучкевич, Зотко, Лукьянчук, Осман — Шепелев, Вакулко — Гуцуляк (Борячук, 66), Коваленко, Зинченко (Беседин, 46) — Биленький
Англия: Ганн — Кенни, Уорралл, Томори, Уокер-Питерс — Кук, Майтленд-Найлс (Туанзебе, 56), Грей — Доуэлл (Кальверт-Льюин, 57), Соланке (Мэдиссон, 81), Лукман
Предупреждения: Зотко — Кук