Молодежная сборная Украины потерпела первое поражение в рамках отбора на Евро-2019, дважды пропустив в домашнем матче против сборной Англии.

Смотри видео голов и обзор матча Украина — Англия:

Украина — Англия 0:2
Голы: Соланке, 16, Лукьянчук, 62 (в свои ворота)

Украина: Лунин — Лучкевич, Зотко, Лукьянчук, Осман — Шепелев, Вакулко — Гуцуляк (Борячук, 66), Коваленко, Зинченко (Беседин, 46) — Биленький

Англия: Ганн — Кенни, Уорралл, Томори, Уокер-Питерс — Кук, Майтленд-Найлс (Туанзебе, 56), Грей — Доуэлл (Кальверт-Льюин, 57), Соланке (Мэдиссон, 81), Лукман

Предупреждения: Зотко — Кук