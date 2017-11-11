Украина

Football.ua оценивает действия игроков сборной Украины в контрольном матче со Словакией.

Андрей Пятов — 4.5. Именно грубейшая ошибка голкипера стоила украинцам первого пропущенного гола. После штрафного в исполнении гостей Андрей банально не удержал мяч в руках, чем воспользовался защитник словаков Штетина. После этого соперники практически не обременяли вратаря работой, а после перерыва Пятов уступил место на последнем рубеже своему дублеру Ковалю.

Александр Караваев — 6.0. За час проведенного на поле времени универсальный луганчанин отметился активными действиями на своем фланге, при этом активно взаимодействовал с Ярмоленко. Регулярно подключался к атакам, не забывая делать обостряющие передачи.

Иван Ордец — 6,0. Словаки нечасто нагружали работой центр обороны желто-синих, а в тех эпизодах, когда это все же происходило, пара центрбеков действовала надежно. К негативным моментам в игре Ордеца, как и его партнера Хачериди, стоит отнести лишь непривычно редкие вылазки на стандарты у ворот соперника, да и лишних перепасовок у линии собственной штрафной площади защитники в этом матче наделали слишком много.

Евгений Хачериди — 6,0. Отыграл уверенно и без каких-либо ошибок, еще раз продемонстрировав, почему именно он считается одним из лучших центральных защитников страны. Был хорош на втором этаже, практически сняв все возможные верхние мячи с голов форвардов словаков.

Эдуард Соболь — 6,5. Блестящий поединок в исполнении левого защитника. Помимо ряда опасных прострелов в штрафную соперника, Эдуард в дебюте второго тайма посодействовал победному мячу нашей команды. Именно перехват и точная передача Соболя на Коноплянку стали залогом второго гола в ворота Словакии. До конца встречи был активен на своем фланге, практически не давая прохода соперникам.

Руслан Ротань — 6.0. Ветеран сборной в очередной раз доказал, что и в 36 лет можно выдавать отличные матчи. Руслан действовал по традиции уверенно, надежно и цепко, то и дело перекрывая кислород оппонентам на центральном плацдарме.

Руслан Малиновский — 6.0. До перерыва отличался повышенной активностью. Неплохо пробивал со средней дистанции, был полезен на подборах, однако во второй тайме несколько сник. Впрочем, преимущество нашей команды в центре поля сомнению не подвергалось, а в этом немалая заслуга старательного хавбека.

Марлос — 6.5. Один из лучших, если не лучший в составе сборной Украины. Натурализованный бразилец раз за разом искусно шел в обыгрыш одного или сразу нескольких оппонентов, не забывая о своих фирменных тонких разрезающих передачах. На 39-й минуте именно он обокрал Штетину и отдал голевой пас на Ярмоленко. Во втором тайме не сбавил оборотов, продолжая крутить позвонки словакам, которым оставалось только фолить на шустром и техничном хавбеке.

Андрей Ярмоленко — 6.5. Один из творцов победы команды Шевченко. Андрей напомнил свои лучшие поединки, когда успевал почти повсеместно. Непредсказуемый дриблинг и нацеленность на ворота соперника была союзником игрока Боруссии, и именно он сравнял счет в эндшпиле первого тайма. После перерыва в активности не сбавил, регулярно терроризируя оборонительные порядки гостей.

Евгений Коноплянка — 6.5. Провел великолепный поединок. В дебюте второго тайма сначала опасно, но чуть неточно, выстрелил со штрафного, после чего проявил индивидуальное мастерство и забил, как оказалось, победный мяч. В остальном, был душой атак с левого фланга, по возможности успевая помогать партнерам по обороне.

Юрий Коломоец — 5.5. Единственный дебютант сборной, вышедший на поле с первых минут, очень старался, но было заметно, что Юрию не хватает банальной сыгранности с партнерами. Запомнился заработанным штрафным в начале второго тайма, а также потасовкой со Шкртелом, с которым вел активное противостояние на протяжении всего матча.

Максим Коваль — 5.5. Вышел на второй тайм, и работы, как и Пятов, имел минимум. Один из ударов гостей по воротам Коваля пришелся в каркас, а в других эпизодах словаки весьма редко обеспечивали работой нашего голкипера.

Богдан Бутко — 5.5. Провел на поле последние полчаса, сменив Караваева, однако привычной активностью на правом фланге не порадовал. Безусловно, выходить со скамейки всегда гораздо сложнее, чем начинать с первых минут, но все же в игре Богдана не было привычной живости. Между тем, каши не испортил, и по возможности старался быть полезным как в обороне, так и в атаках.

Александр Андриевский, Артем Шабанов, Евгений Шахов и Сергей Мякушко провели на поле не так много времени и на оценки не наиграли.

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