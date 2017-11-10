Украина

Защитник Олимпика Артем Шабанов прокомментировал свой дебют за сборную Украины в товарищеском матче против Словакии (2:1).

Артем Шабанов дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Словакии, появившись на замену на 81-й минуте матча.

"Пока только эмоции переполняют. Перед выходом на поле было волнение, когда выходил, ребята успокоили, сказали не волноваться, что все будет нормально. Прошло пару минут, попал в игру и как-то забылись эмоции", — признался Шабанов.

"Перед выходом на поле помощник Шевченко на английском объяснял, где я должен находиться при стандартах вместо Евгения Хачериди, рассказал, что, где и как, после чего сказал действовать по ситуации".

"Как оцениваю свой дебют? Я сыграл 10 минут, так что еще рано о чем-то говорить. Будем работать".

"Хотелось выиграть, хотелось закончить год с хорошим настроением, порадовать болельщиков победой, и у нас получилось. Было трудно, пропустили первыми, надо было отыгрываться. Ребята молодцы, показали характер, забили два мяча и победили. Считаю, что это хорошо".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины – Словакия (2:1).

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