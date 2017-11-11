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Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Словакии (2:1).

В домашнем товарищеском матче против сборной Словакии, который состоялся во Львове, сборная Украины победила со счетом 2:1.

"Сегодня было очень важно победить. Я попросил ребят, чтобы они отнеслись к этому матчу очень серьезно, и мне понравился их настрой. И я опять благодарен львовской арене, она не подвела. Игроки играли с хорошим настроением, показали хороший футбол, создали достаточно моментов, могли реализовать больше, поэтому игрой я очень доволен", — заявил Шевченко.

Сборная Украины пропустила первой, но проявила характер и добыла волевую победу благодаря голам Ярмоленко и Коноплянки.

"Так должно быть всегда, особенно когда играешь дома при полных трибунах. Несмотря на то, что это была товарищеская игра, — хоть и с хорошим соперником, — собирать полные трибуны не так просто. Поэтому еще раз благодарен болельщикам, что пришли, поддержали, и команда их не подвела".

"Можно ли сказать, что я доволен и качеством игры, и результатом? Да. Конечно, в некоторых моментах мы могли сыграть намного лучше, ничего идеального не бывает. Есть эпизоды, над которыми мы должны лучше работать, были и ошибки, и какая-то нервозность, особенно когда проводили розыгрыш от вратаря, и это уже не первый раз. Кроме того пропустили мяч со стандартного положения. Я не выделяю чьи-то конкретные ошибки, а говорю, что у нас опять же линия не сыграла как нужно, мы дали пробить. Я считаю, что в таких моментах мы должны доигрывать лучше".

"Хотелось завершить год на другой ноте, но, по крайней мере, будет радоваться и этой победе тоже, потому что очень важно побеждать в таких сложных матчах. Когда играешь с хорошей командой, которая может создать тебе очень много проблем и в будущем, то надо всегда стараться обыгрывать их, чтобы показать свою силу, показать свой стержень, свою уверенность. И я считаю, что нам это удалось".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины – Словакия (2:1).

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