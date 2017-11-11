Украина

Дебютант сборной Украины Александр Андриевский поблагодарил тренерский штаб национальной команды за предоставленный ему шанс.

Полузащитник Зари Александр Андриевский дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Словакии (2:1), выйдя на замену на 78-й минуте игры.

"В первую очередь хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие, за то, что дали шанс сыграть за национальную команду. Я очень счастлив. Думаю, на всю жизнь запомню этот день. Что можно еще сказать? Счастлив сыграть за национальную сборную", — признался Андриевский.

"Одна мечта сбылась, но всегда нужно поднимать перед собой планку. Нужно заслужить, чтобы и дальше вызывали в национальную команду. Перед выходом на поле сказали спокойно придержать мяч, так как мы выигрывали, не спешить, довести матч до логического завершения, до нашей победы".

"Одно дело приехать и тренироваться, а другое дебютировать, да еще и при таких болельщиках. Отдельное спасибо болельщикам, был полный стадион, и играть на нем было очень приятно".

"Конечно, было важно победить, тем более закончили год победой, на хорошей ноте. И я очень этому рад. В новый год с победой, так сказать. Мы доминировали почти весь матч, только начало, может быть, провалили, когда пропустили гол. А так мы все остальное время доминировали на поле".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины – Словакия (2:1).

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