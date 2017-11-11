Украина

Нападающий Ворсклы Юрий Коломоец оценил свою дебют за сборную Украины в товарищеском матче против Словакии (2:1).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что он остался доволен дебютной игрой Юрия Коломойца за "сине-желтых", но сам нападающий Ворсклы убежден, что мог сыграть лучше.

"Если честно, подколачивало весь день. Но когда вышел на разминку, то все стало нормально, успокоился, а с первым касанием в игре вообще все стало на свои места ", — сказал Коломоец.

"Буду самокритичен. Хотелось бы сыграть лучше, но главное, что моей игрой удовлетворен главный тренер. Это самое главное... Ну, ни один футболист не может быть доволен своей игрой сегодня".

"Был момент в первом тайме, но я замешкался, начал искать передачу вместо того, чтобы бить по воротам. Ударил бы, то, может быть, забил бы гол, и вот тогда это был бы хороший дебют. Но, к сожалению, не получилось этого сделать".

"То, насколько я справился, должен сказать главный тренер. В принципе, старался выполнять то, что мне было сказано перед игрой, выполнять установку на игру тренерского штаба, главного тренера. Старался, делал все, что мне сказали. Где-то получалось, где-то нет, но сегодня отдал на поле все силы ".

"На то мы и национальная сборная Украины, чтобы демонстрировать характер. Пропустили гол, но затем забили дважды, уверенно контролировали ход игры и добились положительного для нас результата, который был важен для уверенности в своих силах. Для команды победа сегодня была очень важна".

"Конечно, оставляю лагерь сборной в хорошем настроении — дебютировал, тем более выиграли. Сейчас в хорошем настроении денечек отдохну и уже приступлю к работе в клубе и сконцентрируюсь на чемпионате. На счет дальнейшего вызова, опять, не мне решать. Моя задача выходить на поле и в чемпионате демонстрировать то, на что я способен, показывать стабильность, и дай Бог получу вызов на следующий сбор национальной команды".

"Чего больше хотелось, дебютировать или победы национальной команды? Победы, безусловно. Все получилось вообще отлично, ведь мы выиграли и я дебютировал. Да, хотелось, конечно, и забить, и продемонстрировать более качественную игру. Но, тем не менее, уезжаю с хорошим настроением".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины – Словакия (2:1).

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