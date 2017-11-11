Украина

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак прокомментировал матч сборных Словакии и Украины.

Сборные Украины и Словакии провели товарищеский матч, в котором волевую победу одержали украинцы.

"Атмосфeра на стадионе во Львове была прeкрасная. Но все было бы отлично, если бы хорошо еще сыграли. Мы получили подарок в начале матча (ошибка Андрея Пятова, прим.), но упустили его", — рассказал Козак на послематчевой пресс-конференции.

"В составе нашей команды было очень много молодых игроков, но они не всегда выдерживали темп и давление со стороны трибун".

"Эта сборная Украины, наверное, сильнее, чем та, против которой мы играли в отборе на Евро-2016. У вашей команды остался сильный состав плюс добавились хорошие молодые исполнители", — добавил Козак.

Напомним, что сборные Украины и Словакии дважды встречались в рамках отбора на Евро-2016, тогда дома наша команда минимально уступила, а на выезде сыграла в безголевую ничью, заняв третье место в группе.