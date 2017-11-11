Украина

Главный тренер молодежной сборной Александр Головко прокомментировал поражение от сборной Англии.

По словам наставника молодежки, наши футболисты по игре ничем не уступали своим именитым соперникам и могли рассчитывать на другой результат во встрече.

"Мы проиграли очень сильной команде, фавориту группы. Впрочем, я поблагодарил ребят в раздевалке: они хотели выиграть, играли на победу. Да, мы уступили по результату, но не по игре. По крайней мере, на один забитый гол мы заслужили", — прокомментировал итог матча против Англии Головко.

Также специалист отметил, что команде необходимо усилить игру в защите и реализации голевых моментов.

"Против Шотландии нужно сыграть на ноль и улучшить реализацию. Надеемся из-за матча с Англией восстановить те связи, которые мы разрабатываем в команде. Качественно проанализируем игру, определив, в чем были наши проблемы. На мой взгляд, сборная Англии демонстрирует тот футбол, к которому мы должны стремиться".

Сборная Украины U-21 следующий матч отбора на Евро-2019 проведет против команды Шотландии.