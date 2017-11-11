Коноплянка вышел на третье место в списке бомбардиров сборной

Украина

Полузащитник Шальке опередил Сергея Реброва.

В товарищеском матче против сборной Словакии Евгений Коноплянка сумел отличиться забитым мячом, который принес нашей команде победу.

Для вингера немецкого Шальке этот гол стал уже 15-м в футболке сборной Украины. Таким образом он догнал экс-нападающего национальной команды Сергея Реброва.

Лидирует по этому показателю нынешний наставник сборной – Андрей Шевченко (48 голов). Вслед за ним идет Андрей Ярмоленко, который также отметился голом в ворота Словакии, на его счету 33 мяча.