Коноплянка вышел на третье место в списке бомбардиров сборной

Полузащитник Шальке опередил Сергея Реброва.
Евгений Коноплянка, фото ФФУ
11 ноября 2017, 10:16
В товарищеском матче против сборной Словакии Евгений Коноплянка сумел отличиться забитым мячом, который принес нашей команде победу.
Для вингера немецкого Шальке этот гол стал уже 15-м в футболке сборной Украины. Таким образом он догнал экс-нападающего национальной команды Сергея Реброва.
Лидирует по этому показателю нынешний наставник сборной – Андрей Шевченко (48 голов). Вслед за ним идет Андрей Ярмоленко, который также отметился голом в ворота Словакии, на его счету 33 мяча.
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