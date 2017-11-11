Украина

Защитник Шахтера и сборной Украины Иван Ордец прокомментировал победу над сборной Словакии (2:1).

"Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. На "Арене Львов" царила отличная атмосфера! Словаки сильны. Мы тщательно разбирали их, знали, что соперник хорошо контролирует мяч, имеет в составе качественных исполнителей", — приводит слова Ивана Ордеца официальный сайт Шахтера.

"Очень важно было одержать победу после Хорватии, показать достойную игру и реабилитироваться за прошлые неудачи. Тренерский штаб остался доволен и нашими действиями, и результатом".

"Также рад за ребят, которые впервые вышли на поле в сине-желтой футболке. Они замечательно проявили себя, выступая в клубах, и по праву заслужили вызов в национальную сборную Украины", – сказал Ордец.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Словакия (2:1).