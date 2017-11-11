"Тяжелое поле, было много борьбы. Хотели завершить год на мажорной ноте – играли только на победу, отдавались по максимуму", — приводит слова Богдана Бутко официальный сайт Шахтера

"Поддержали дебютантов, парни достойно себя показали. Радует, что команда проявила характер и, уступая, смогла переломить ход встречи".

"Здорово, конечно, добиться счета 2:0, 3:0. Нам нужно стремиться к этому. Тем не менее Андрей Шевченко остался доволен матчем, сказал всем спасибо", — сказал Бутко. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Словакия (2:1). 

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