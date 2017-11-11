Украина

Представляем вашему вниманию результат матча Черноморец — Спикул (2:1).

Черноморец сразу взял инициативу на себя и очень быстро повел в счете: Ковалец метко пробил низом от угла штрафной площадки в притирку с дальней штангой — 1:0.

Неожиданным стал успех Спикула в самом конце первого тайма: после фланговой подачи Мандриченко в падении через себя метко пробил по цели — 1:1.

Победный гол Черноморца на счету того же Ковальца, у которого получился блестящий удар метров с 20-ти в девятку — 2:1.

Черноморец — Спикул 2:1

Голы: Ковалец, 3, 70 — Мандриченко, 45

Черноморец: Федоренко, Мартыненко, Мамаду, Люлька (капитан), Татарков (Каплиенко, 74), Ореховский, футболист на просмотре (Мусолитин, 62), Ковалец (Каверин, 73), Политыло (Антонов, 67), Васин (Барилко, 76), Хобленко (Сильвио, 81).

Спикул: Авдюшкин, Санду, Мандриченко, Урсу, Софрони (Стефу, 55), Молла (Яворский, 64), Бостан, Чемский, Ожог (капитан), Апостол (М. Калинков, 59), Олару (Матей, 48).

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