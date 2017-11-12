Украина

Полузащитник Луис Альберто поделился впечатлениями от дебюта в сборной Испании.

Сборная Испании провела товарищеский поединок против национальной команды Коста-Рики, которую разгромила со счетом 5:0.

В этом матче в составе "Фурии Рохи" дебютировал 25-летний хавбек Лацио Луис Альберто. Экс- игрок Севильи, Ливерпуля, Малаги и Депортиво вышел на поле вместо Иньесты на 74-й минуте.

"Моя мечта осуществилась, я сыграл за сборную Испании", — рассказал футболист после матча Cadena Cope.

"Весь мир понимает, насколько круто даже просто тренироваться с игроками такого калибра, не говоря уже о том, чтобы сыграть с ними", — добавил Альберто.

В нынешнем сезоне Луис Альберто забил три гола и отдал семь ассистов в 16 поединках за Лацио во всех соревнованиях.