Украина

Защитник Шахтера Сергей Кривцов выделил двоих футболистов, которые, по его мнению, являются образцом профессионализма.

Отметим, что сейчас Кривцов продолжается восстанавливаться от травмы колена.

"В своей жизни я видел только два нереальных профессионала. Первый – Генрих Мхитарян, который 24 часа в сутки живет футболом", — сказал Кривцов в эфире программы "Моя игра" на телеканале Футбол 1.

"Второй — Дарио. Он до тренировки фитнесом занимается и после. Я очень расстроился, когда узнал об обвинениях в допинге. Я видел его, как он ходил по базе с таким выражением лица… Ему было очень плохо".

"Он похудел на несколько килограмм. Я надеюсь, что все будет хорошо, его оправдают и скажут, что это была какая-то ошибка".

В последние два месяца идет расследование по поводу употребляемых Срной веществ. Есть вероятность, что Дарио принимал допинг.