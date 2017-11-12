Украина

Защитник Шахтера Сергей Кривцов высказал сове мнение о натурализации Марлоса.

Недавно Марлос принял украинское гражданство и уже даже провел за сборную три поединка.

"Недавно смотрел, как Марлос пытался петь "Despacito". У нас было собрание команды, и он пел даже "Постой, паровоз" с его знанием русского. Я очень рад, что он выбрал Украину, он мне всегда нравился. По характеру человек он открытый и веселый, даже по менталитету не похож на бразильца", — сказал Кривцов.

"Он веселый и разговорчивый. Он шутит, что-то там спрашивает, очень коммуникабельный парень. По характеру он не похож на Исмаили, который тихий и не разговорчивый. Марлос общается со всеми, подшучивает и подтравливает".

"Я смотрел его пресс-конференцию: он переживал сильно и поэтому так разговаривал. В раздевалке или на базе ему рот не закроешь, он уже знает выражения или пословицы. Хорошо на русском разговаривают три человека среди иностранцев — Дарио, Марлос и Фернандиньо. Марлос еще не так классно говорит, как Дарио, но все же. Я знаю, что и сын его разговаривает на русском".

"Почему не всем болельщикам понравилась натурализация Марлоса? Кто-то говорит, что он забирает место игрока, рожденного в Украине. Они не смотрят, что этот человек полюбил Украину и стал больше украинцем, чем бразильцем, и что он будет в первую очередь приносить пользу сборной. Зачем критиковать человека, который любит Украину? Своей игрой он докажет это".

"Все время на базе Тайсон ходит и поет гимн Украины, и получается классно. Подтравливает и Марлоса, и остальных. Думаю, Марлос услышал, как Тайсон пел, отложилось у него, и он заучил".

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