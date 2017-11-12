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Эмиль Крафт был рад тем, что противостоял в матче против Италии Матео Дармиану.

Сборная Швеции встречалась с национальной командой Италии в рамках плей-офф отбора на чемпионат мира 2018 года и одержала минимальную победу.

В этом за всю левую бровку сборной Италии отвечал защитник МЮ Маттео Дармиан, которому противостоял Эмиль Крафт.

"Был вне себя от радости, когда узнал, что мне придется играть на фланге против Маттео Дармиана, а не Лоренцо Инсинье. Лоренцо невероятный игрок, поэтому я предпочел бы играть против Дармиана, ведь он чаще всего доходит до угла поля и разворачивается. Инсинье же более сложный игрок, с которым нелегко иметь дело. Думаю он начнет вторую игру с первых минут, а Италия будет играть по схеме 4-4-2", — цитирует игрока SoloCalcio.

Напомним, ответный поединок сборных Италии и Швеции состоится завтра, 13 ноября.