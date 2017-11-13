Украина

Football.ua анализирует, как изменилась игра горняков в отсутствие ведущего центрального защитника.

Более полумесяца назад в кубковом поединке-триллере с Зарей (3:4) лидер обороны горняков Ярослав Ракицкий получил неприятную травму. Последствия этого повреждения оказались более серьезными, чем казалось поначалу, и теперь команда Паулу Фонсека осталась, по сути, лишь с двумя центральными защитниками в обойме. Сергей Кривцов находится в лазарете настолько давно, что к его отсутствию болельщики Шахтера и сборной Украины уже успели привыкнуть, и теперь в распоряжении тренерского штаба наличествуют лишь 25-летний Иван Ордец и на год младший Давид Хочолава.

Весьма неожиданная кадровая пробоина образовалась в самый неподходящий момент. Посудите сами, дончанам осталось провести два поединка группового турнира Лиги чемпионов, причем игру с Фейеноордом они вынуждены были играть уже без Ракицкого. Получилось довольно неплохо, однако не стоит забывать, что именно из зоны центрбеков форвард голландцев Йоргенсен открыл счет в харьковском поединке. Да, разумеется, не стоит валить все грехи только на Ордеца и Хочолаву, ведь тот же левый бек Исмаили беспрепятственно дал сопернику сделать удобнейший навес, но все-таки решающий укол был произведен именно из самой болевой точки на текущий момент…

Не совсем гладко все складывалось в период отсутствия Ярослава и в матчах чемпионата страны. Апогеем неудач стал домашний матч со Сталью, в котором горняки имели традиционно тотальное превосходство над аутсайдером, однако умудрились упустить победу (1:1). На сей раз Обрадович забивал, в большей степени, из зоны опорников дончан. При этом Хочолава и Ордец ошибались в некоторых других ситуациях, пусть и не приведших к пропущенным голам.

Заставил вспоминать о себе Ракицкий и в Мариуполе, где Шахтер, хотя и одержал уверенную победу (1:3), но своей игрой в обороне не раз заставил поволноваться тренерский штаб и собственных почитателей. Разберем только самые значимые ошибки пары центрбеков. Для начала в самом дебюте матча Ордец, видимо еще не успев как следует разогреться, при подаче углового у своих ворот неосмотрительно теряет Руслана Фомина, и только благодаря блестящей реакции Андрея Пятова приазовцы не забили стратегически важный быстрый гол. Зато на старте второго тайма форвард Мариуполя свой шанс использовал сполна, только на сей раз за ним не успел уже Хочолава. Так счет стал 1:2. Могли хозяева еще раз огорчить действующих чемпионов, когда тот же Фомин обыграл опять-таки Ордеца, и если бы не перекладина, кто знает, с каким бы багажом вернулись домой дончане…

Безусловно, это всего лишь игровые эпизоды, однако они подчас становятся решающими. Несмотря на традиционно сильный латиноамериканский ударный кулак, выпестованный еще хитрым Мирчей Луческу, горняки никогда не напоминали сборную Бразилии в свете приписываемого ей афоризма: “Вы забьете сколько сможете, мы – сколько захотим”. В обороне у Шахтера в последние годы, за мелкими исключениями, всегда был относительный порядок, основой которого была именно стабильность связки центрбеков. Показательно, что это самую стабильность в начале своей каденции попытался-было нарушить Паулу Фонсека, но вылет из квалификации Лиги чемпионов годичной давности от уже приевшегося украинскому болельщику швейцарского Янг Бойз быстро заставил португальца вернуться к “луческовской” паре Ракицкий – Кучер.

Общеизвестно, футбольный век довольно короток, и уже весной горняки принялись подыскивать замену почти 35-летнему Александру Кучеру, для чего из Черноморца был приглашен Давид Хочолава. Прекрасно действующий на втором этаже и по игроку, футболист сборной Грузии лишь осенью стал регулярным игроком основы. В начале чемпионата Фонсека упорно и терпеливо отдавал предпочтение паре Ракицкий – Кривцов, и последний доверие наставника оправдывал сторицей, кроме, пожалуй, минимально проигранного матча извечному внутреннему конкуренту. Вскоре Сергей получил травму, от последствий которой восстанавливается по сей день, и перед тренерским штабом ребром встала дилемма, что будет в случае возможного очередного форс-мажора… Фактически заменить Ордеца и Хочолаву на данный момент, с некоторыми оговорками, способен лишь номинальный опорник Тарас Степаненко, имеющий опыт игры на позиции центрального защитника. На дублеров Фонсека рассчитывает пока лишь в тренировочном процессе, хотя, вполне возможно, 20-летнего гренадера Сергея Чоботенко можно было бы попробовать проверить в деле. Помимо прекрасной антропометрии, бывший динамовец уже вовсю стучится в двери первой команды, и, не ровен час, ждет дебюта на высоком уровне.

Отчетливо бросается в глаза, что без Ракицкого Шахтер потерял качественный длинный первый пас. Именно этим качеством давно известен 28-летний защитник, являясь в этом аспекте едва ли не лучшим в стране. Не забыть бы и о хорошо поставленном ударе 44-го номера дончан, не раз заставлявшем капитулировать вратарей оппонентов. Впрочем, исходя из результатов, сменщики Ярослава пока что справляются с возложенными на них обязанностями. Как бы там ни было, несмотря на ошибки главным критерием эффективности игрока любого амплуа являются результаты выступлений его команды, а в этом аспекте у Шахтера дела идут весьма неплохо.