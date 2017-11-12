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Полузащитник сборной Украины U-21 Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче против Англии U-21 (0:2).

"Главное – сделать правильные выводы после матча против Англии, чтобы больше не допускать таких ошибок, которые мы сделали в прошлом матче. По игре, я не считаю, что мы проиграли. По результату – да", — сказал Зинченко в интервью ФФУ.

"В целом, мы наиграли, как минимум, на один гол. Мы должны реализовывать свои моменты, а в свои ворота не пропускать", – считает игрок.