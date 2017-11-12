"Главное – сделать правильные выводы после матча против Англии, чтобы больше не допускать таких ошибок, которые мы сделали в прошлом матче. По игре, я не считаю, что мы проиграли. По результату – да", — сказал Зинченко в интервью ФФУ

"В целом, мы наиграли, как минимум, на один гол. Мы должны реализовывать свои моменты, а в свои ворота не пропускать", – считает игрок. 

Украинская молодежка в рамках отбора на ЧЕ-2019 уступила англичанам (0:2)

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