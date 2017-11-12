Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, как и его помощники, подпишут новые контракты, но заработная плата станет ниже.

Исполком ФФУ согласился на продление соглашений с наставником сборной Украины Андреем Шевченко и его помощниками. Однако заработная плата будет ниже, чем была до этого.

Косвенно данную информацию, которая прозвучала в эфире программы Великий футбол, подтвердил Андрей Павелко:

"Этот блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером. Конечно, мы бы хотели эффективно оптимизировать любые затраты. Есть время проанализировать те или иные возможности для тренерского штаба, сделать выводы, как жить дальше и какие цели ставить, с кем развивать украинский футбол и национальную сборную", — сказал Павелко.

Отметим, ранее сообщалось, что Шевченко продолжит работу со сборной Украины как минимум до конца Евро-2020.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.