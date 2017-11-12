Украина

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал опрос среди клубов УПЛ относительно возможной переигровки матча Мариуполь — Динамо.

"Уважаемая Премьер-лига разослала опросники, в которых попросила клубы выразить свое отношение к тому, стоит ли переиграть матч с Динамо или нет. Нас это, мягко говоря, удивляет", — сказал Санин в интервью телеканалу Футбол 1.

"Во-первых, какое отношение другие клубы имеют к этой ситуации? Это был локальный конфликт".

"С другой стороны, если идти по такому сценарию, то можно на следующий день попросить провести другой референдум. Тема опроса – назначение Мариуполя заранее чемпионом или вице-чемпионом из-за наилучшей посещаемости в УПЛ", – сказал Санин.

Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать Динамо техническое поражение 0:3, после чего киевский клуб подал апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ, решение по которой ожидается в текущем месяце.

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