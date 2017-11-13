Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что Виктору Цыганкову пока мешают травмы и нехватка опыта.

"Заменить Ярмоленко? Пока это не выходит. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень", — сказал Хацкевич в интервью программе ПроФутбол.

"Для тренера это потеря, а по-человечески я за Ярмоленко рад. Когда уходит один из лидеров, ты понимаешь, что потеряешь очень многое в атаке".

"Ярмоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате. Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть", — считает Хацкевич.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко поддержал травмированного Сергея Сидорчука.

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