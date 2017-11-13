Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что его команде необходимо усиление новыми футболистами.

"Уход Виды? Да, эта потеря большая. Я буду только рад, если он все-таки сможет поменять свое решение. Но, к сожалению, все зависит только от его. Это тот человек, у которого наша молодежь должна учиться футбольным качествам", — сказал Хацкевич в интервью программе ПроФутбол.

– Кто его может заменить? Можно ожидать новых игроков в зимнее межсезонье, свободных агентов?

– Свободных агентов клуб в свое время уже поподписывал. Конечно, мы ведем свою трансферную политику. Селекционный отдел уже ездит и смотрит, практически в каждую линию нам нужны футболисты.

Однако, цена на футболистов в этом году очень выросла. Даже на тех, которые раньше стоили 2-3 миллиона. Сейчас они стоят 5-7 миллионов, но играть лучше не стали, — считает Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич рассказал, что Динамо на данный момент не удается заменить Андрея Ярмоленко.

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