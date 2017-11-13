Украина

Полузащитник Динамо Александр Андриевский, выступающий в аренде в Заре, рассказал, что не получил шанса в родном клубе.

Андриевский заставил говорить о себе после хет-трика в матче против Мариуполя, когда один из его голов был забит с центра поля. Среди болельщиков началось обсуждение возможного возвращения игрока в киевское Динамо.

"Однажды мы с Романом Яремчуком поехали на сборы вместе с первой командой Динамо. Неплохо себя тогда проявили. Сергей Станиславович (Ребром, — прим) и Рауль Рианчо говорили, что рассчитывают на нас в первой команде.

Думали, что будем теперь хотя бы тренироваться вместе с первой командой, но после возвращения со сборов ничего не изменилось, мы продолжали находиться в дубле. Прогресса не было", — рассказал Андриевский ПроФутболу.

Впервые серьезно о себе Андриевский заявил в Черноморце, но после одного сезона отправился в аренду уже в Зарю.

"Заря более амбициозный клуб, нежели Черноморец, выступает в еврокубках, больше внимания пресса уделяет им. Юрий Николаевич (Вернидуб, — прим.) такой тренер, который раскрыл много молодежи. Думаю, что в моем переходе в Зарю большую роль сыграло именно имя наставника".

Александр уже успел дебютировать за национальную сборную, выйдя на замену против Словакии. Однако вызов в команду был для него полной неожиданностью.

"Позвонил пресс-аташе клуба и сказал "Поздравляю, ты в сборной", а я сразу не понял и переспросил "В символической сборной?", а он ответил, что в национальной".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.