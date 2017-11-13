Украина

Полузащитник Зари Дмитрий Гречишкин поделился своими ожиданиями от матча с Вересом.

Поединок между Зарей и Вересом пройдет 18 ноября в рамках 16-го тура УПЛ.

"У нас было три выходных дня. Было время отдохнуть. В субботу провели товарищескую игру с МФК Металлург, выиграли 2:0. С хорошим настроением и эмоциями подходим к поединку с Вересом", — сказал Гречишкин в интервью официальному сайту Зари.

"Верес сейчас в турнирной таблице находится сейчас на четвертом месте. Многие игроки этой команды поиграли в свое время на серьезном уровне в Премьер-лиге. Команда сейчас на хорошем счету. Мы готовимся к серьёзному матчу, который ожидает нас в субботу.

"Стараемся ко всем матчам подходить в полной боевой готовности. Ко всему идём поступательно. Все наши мысли в данную минуту о чемпионате Украины. А о Лиге Европы вплотную задумаемся, начиная с воскресенья. И после игры с Вересом сразу же приступим к подготовке к игре с Эстерсундом".

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