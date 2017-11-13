Украина

Бывший игрок Металлиста, Шахтера и сборной Украины Марко Девич рассказал о своем выборе в пользу "горняков".

Украинскому болельщику Марко Девич известен по своим выступлениями за луцкую Волынь, харьковский Металлист, донецкий Шахтер и сборную Украины.

Всего Марко провел в Украине девять лет и запомнился нам своими отличными голами и необычными финтами. В интервью программе Профутбол Девич вспомнил 2012 год, когда он из Металлиста перебрался в Шахтер, хотя был уже "одной ногой" в Динамо.

"Было два разговора с Динамо. Об одном из них вы, наверное, даже не знаете. Игорь Михайлович Суркис очень хотел видеть меня в Динамо. Первый разговор был у нас, когда я собирался продлевать контракт с Металлистом. Тогда я сам вел переговоры с руководством Металлиста, без агентов. У меня была такая стратегия: попросить большую заработную плату, чтобы в итоге получить половину этой суммы. В итоге у нас что-то не складывалось и у меня была возможность подождать полгода и перейти в Динамо свободным агентом", — начал свой рассказ Девич.

"Вторая история более интересная. Это было на сборах перед чемпионатом мира. Мне позвонили из Динамо, и мы тогда практически договорились. Динамо пошло на все мои условия. Игорь Михайлович очень хотел, чтобы я перешел, но буквально в этот же день, после окончания разговора с Суркисом, мне позвонил Дарио Срна. Сначала я не обрадовался этому звонку, ведь понимал, к чему это идет. Дарио сказал, что он разговаривал с Ахметовым и Луческу, и спросил меня, готов ли я перейти в Шахтер. Я объяснил ему, что только что дал добро Динамо, но больше мне хотелось перейти в Шахтер".

"Тогда я понимал еще одну вещь. Если что-то пойдет не так в Шахтере, то меня легко отпустят в Металлист, а вот вернутся туда из Динамо было бы труднее. Прошло 10 месяцев, я вернулся в Металлист из Шахтера и мы заняли второе место. Я забивал тогда и Динамо, и Шахтеру, и Днепру. И вот если бы я перешел в Динамо, я бы не знаю чем это закончилось. Но Суркис искренне хотел видеть меня в Динамо и мне неудобно перед ним, ведь я дал ему слово. Еще до того предложения Шахтера. Но был в Рубине момент, когда я хотел перейти в Динамо. Тогда я бы согласился, но не было инициативы", — резюмировал Девич.

Сейчас Марко играет за скромный клуб из Лихтенштейна Вадуц.

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