Украина

Тренер Динамо Александр Хацкевич не в восторге от того, что защитник киевлян Домагой Вида собрался покинуть команду.

Решение Домагоя Виды перейти в Бешикташ прибавит проблем Динамо в обороне, поэтому тренер киевлян Александр Хацкевич был бы рад, если бы хорват все-таки остался.

"Вида – очень большая потеря для нас, — сказал в интервью программе ПроФутбол Александр Хацкевич. – Я буду очень рад, если он все-таки сможет изменить свое решение. К сожалению, теперь уже не все зависит только от него. Это человек, у которого наша молодежь должна учиться не только футбольным, но и человеческим качествам".

Домагой Вида, заключивший предварительное соглашение с Бешикташем, покинет Динамо, контракт с которым истекает в конце 2017-го, после последнего матча команды в этом году – 10 декабря против Александрии в 19-м туре чемпионата Украины.

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