Украина

Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча Шотландия U-21 — Украина U-21.

Игрок сборной Украины Дмитрий Матвиенко вернулся в "молодежку", чтобы помочь партнерам выйти на Евро-2019.

"Всех ребят знаю, все нормально, поэтому с нетерпением жду игры. В принципе, настроение в команде неплохое, но обидно, что проиграли Англии. Тренер подвел итог, что проиграли по результату, а не по игре", — сказал Матвиенко в интервью каналу Футбол 1.

"Игра была неплохая, поэтому ребята и не сильно расстраиваются. В Шотландию отправились брать очки", — сказал Матвиенко.

Матч Шотландия U-21 — Украина U-21 состоится во вторник, 14 ноября, в 21:30 по киевскому времени.

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