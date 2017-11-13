Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча Шотландия U-21 — Украина U-21.
НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФФУ
13 ноября 2017, 19:35
Игрок сборной Украины Дмитрий Матвиенко вернулся в "молодежку", чтобы помочь партнерам выйти на Евро-2019.
"Всех ребят знаю, все нормально, поэтому с нетерпением жду игры. В принципе, настроение в команде неплохое, но обидно, что проиграли Англии. Тренер подвел итог, что проиграли по результату, а не по игре", — сказал Матвиенко в интервью каналу Футбол 1.
"Игра была неплохая, поэтому ребята и не сильно расстраиваются. В Шотландию отправились брать очки", — сказал Матвиенко.
Матч Шотландия U-21 — Украина U-21 состоится во вторник, 14 ноября, в 21:30 по киевскому времени.
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