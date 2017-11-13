Украина

Полузащитник Вереса Евгений Пасич не примет участия в матче против Зари, но к тренировкам вернулся защитник Николай Ищенко.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт сообщил, что он не сможет рассчитывать на Евгения Пасича в выездном матче УПЛ против Зари из-за проблем полузащитника с задней поверхностью бедра.

В то же время после травмы ахиллова сухожилия к тренировкам вернулся защитник Николай Ищенко, который последний раз выходил на поле в сентябре.

Также тренерский штаб Вереса ожидает, что к матчу против Зари полностью восстановятся защитник Сергей Борзенко и полузащитник Евгений Морозенко.

Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Вересом состоится в субботу, 18 ноября.

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