Украина

Защитник Динамо Томаш Кендзера дебютировал за национальную сборную Польши в матче против Мексики.

Игрок Динамо Томаш Кендзера вышел в стартовом составе на матч против сборной Мексики, который завершился поражением хозяев (0:1).

Отметим, что этот матч стал дебютным для 23-летнего защитника.

Ранее Кендзера вызывался в сборную Польши, но так ни разу и не сыграл за главную команду.

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