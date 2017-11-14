На подготовку Олимпийского к финалу ЛЧ выделено более 100 млн грн

Украина

Началась подготовка к финалу Лиги чемпионов 2018 года, который пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

Кабинет Министров Украины анонсировал, что будет выделено 103 миллиона гривен на ремонтные работы стадиона.

На Олимпийском планируют починить освещение, электронное табло, крышу стадиона и площадь перед ареной.

Кроме того, планируется замена всех камер наблюдения, для улучшения безопасности. Ремонтные работы начнутся уже в декабре и будут проводиться около пяти месяцев.