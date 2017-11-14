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    • Украина

    14 ноября 2017, 07:38

    На подготовку Олимпийского к финалу ЛЧ выделено более 100 млн грн

    Началась подготовка к финалу Лиги чемпионов 2018 года, который пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

    НСК Олимпийский
    НСК Олимпийский 14 ноября 2017, 07:38

    Кабинет Министров Украины анонсировал, что будет выделено 103 миллиона гривен на ремонтные работы стадиона.

    На Олимпийском планируют починить освещение, электронное табло, крышу стадиона и площадь перед ареной.

    Кроме того, планируется замена всех камер наблюдения, для улучшения безопасности. Ремонтные работы начнутся уже в декабре и будут проводиться около пяти месяцев.

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