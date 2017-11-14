Украина

Глава Апелляционного комитета Федерации футбола Украины Тарас Герула прокомментировал решение органа утвердить техническое поражение Динамо за неявку в Мариуполь.

Ранее стало известно, что Апелляционный комитет утвердил техническое поражение Динамо за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата Украины.

"Апелляционный комитет принял решение в удовлетворении апелляционной жалобы Динамо отказать полностью и оставить в силе решение КДК ФФУ", — сказал глава комитета Тарас Герула.

"В пользу этого решения были разные аргументы, которые были существенными. Апелляционный комитет не увидел оснований для удовлетворения жалобы. Решение КДК ФФУ признано законным, правильным, полным и таким, что не может быть пересмотрено или отменено".

Отметим, что заседание длилось всего 10 минут и решение было принято единогласно.

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