Украина

Никто не просил клубы отказаться от платежей солидарности, чтобы построить стадион Олимпику.

Недавно главный редактор журнала "Футбол" и член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что клубы Украинской Премьер-лиги не поддержали идею некоторое время не получать платежи солидарности, чтобы на эти деньги построили стадион Олимпику.

По словам журналиста, в ответ на предложение Владимира Генинсона "воцарилась напряженная тишина, а потом Карпаты сообщили, что им сложновато осваивать средства, когда они поступают единым траншем и под конец года".

"Футбольный клуб Олимпик официально заявляет, что информация, которую распространил известный журналист, главный редактор журнала Футбол и член Исполкома ФФУ Артем Франков не соответствует действительности.

На собрании представителей клубов УПЛ ни президент лиги, ни представитель донецкого клуба Алексей Антонов, присутствовавший на данном мероприятии, не поднимали тему строительства стадиона для ФК «Олимпик», тем более за счет платежей солидарности", — гласит заявление дончан.

После пятнадцати туров Премьер-лиги Олимпик занимает третье место в турнирной таблице.

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