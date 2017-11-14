Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар сможет рассчитывать на защитника Владиса Эммерсона и полузащитника Андрея Богданова.

Олимпик провел тренировку, в которой среди прочих занимались Эммерсон и Богданов. Таким образом, оба футболиста будут доступны на игру против Черноморца.

Богданов восстановился после травмы колена, а у Эммерсона ранее были проблемы с ахилловым сухожилием.

Поединок Черноморец – Олимпик состоится 19-го ноября в Одессе. Начало – в 19:30.

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