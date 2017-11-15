Украина

Football.ua анализирует ситуацию с дефицитом нападающих в национальной сборной Украины.

Проблема с отсутствием сильного нападающего в нашем футболе существует уже немало лет. После завершения карьеры Андреем Шевченко сборная Украины пока так и не нашла ему не то что равноценной замены, а и вообще замены как таковой. Временами, конечно, некоторые форварды выдавали блестящие поединки, однако все это носило лишь характер единичных случаев.

Что имеем?

Несомненно, сильная европейская сборная должна иметь в своей обойме не одного, а, как минимум, нескольких кандидатов на любую позицию. В этом аспекте Андрей Шевченко (теперь уже в качестве тренера) и его штабу похвалиться нечем именно в линии атаки. Судите сами, какая может быть конкуренция, если все нападающие, привлекавшиеся под знамена главной команды страны, имеют серьезные проблемы с игровой практикой в своих клубах. Самый опытный из них Артем Кравец, помимо того, что в Динамо не является железным игроком основы, так еще и получил травму, которая вывела его из строя до конца года. Его одноклубник и, по совместительству, тезка Беседин в команде Александра Хацкевича и вовсе появляется по большим праздникам, чаще всего выступая за молодежный состав киевлян. Давненько не попадает в сборную Евгений Селезнев, редко играющий в составе одного из аутсайдеров турецкого чемпионата Карабюкспора. Именно эти обстоятельства подвигли Шевченко впервые вызвать на недавний товарищеский матч Юрия Коломойца из Ворсклы, но 27-летний лидер атак полтавчан, несмотря на заметное старание, ничем особенным в игре против Словакии (2:1) не запомнился…

Зри в корень

Меткий афоризм Козьмы Пруткова, как ни к чему другому, точно подходит к проблеме недостатка квалифицированный нападающих в нашей стране. Начнем с того, что еще с детского футбола многие тренеры в своей работе применяют так называемую философию оборонительного футбола. Ваш покорный слуга, сам не понаслышке познавший эти университеты, неоднократно слышал от детских коучей фразу: “Главное надежно сыграть сзади”… При этом именно игре в обороне посвящается львиная доля тренировочных занятий, моделирующих игровые ситуации.

Безусловно, надежность собственных тылов – аспект важный, однако кому нужен футбол, при котором основной целью является построение защитных редутов с редкими вкраплениями угроз воротам противника?!. Пустые трибуны наших стадионов являются красноречивым подтверждением этому – никому! Унылые “нулевки” с боязнью (или банальным неумением) взламывать оборонительные заслоны противника за последние годы настолько приелись, что падение посещаемости украинских арен в геометрической прогрессии уже мало кого удивляет. В этой связи необходимо сфокусировать внимание на подготовке квалифицированных форвардов, способных порой одним касанием решить судьбу поединка. В некоторых клубах, как например, в Динамо, постепенно приходят к этому. Ассистент Александра Хацкевича, в недалеком прошлом отличный форвард Максим Шацких работает непосредственно с представителями важнейшего в футболе амплуа, и плоды этой работы киевляне наверняка пожнут.

На юношеском уровне проблема нехватки острых нападающих не настолько очевидна. Немало юных дарований поражают своей блестящей статистикой результативности в матчах ДЮФЛ, а переходя на этап взрослого футбола зачастую месяцами не могут отличиться. Решение этой проблемы возможно только при комплексном к ней подходе. В нашей стране, где немало бывших форвардов с тренерскими дипломами банально находятся без работы, есть все возможности для реформ в этой области подготовки футболистов-профессионалов. Молодым нападающим ведь есть чему и у кого поучиться!

Потенциал

На сегодняшний день Андрею Шевченко не позавидуешь. И очень прав в своих высказываниях гениальный в прошлом форвард Олег Блохин, высказавшийся в духе того, что сейчас в нашей стране сильных игроков этого амплуа попросту нет. Да, определенные перспективы когда-то подавал Дмитрий Хлебас, но, не получив шанса в родном клубе, сейчас выступает за другое Динамо – минское. Его экс-партнер по нападению в молодежке киевлян Роман Яремчук лишь совсем недавно забил свой первый гол в чемпионате Бельгии, хотя на юниорском уровне считался перспективным бомбардиром.

Тренерскому штабу сборной выбирать не приходится. В Шахтере и Динамо линии атаки возглавляют легионеры, причем у дончан, играющих, как правило, в одного форварда, резервистом также является не украинец. Аналогичная ситуация у Зари, где миссия основного нападающего возложена на бразильца Юри, а номинальный форвард Максим Лунев действует, чаще всего, слева. Более широкий выбор имеется в Ворскле, но Юрия Коломойца Шевченко уже апробировал, а Артур Загорулько с Владиславом Кулачем забивают довольно редко.

У середняков чемпионата проблема “забивалы” также лежит на поверхности. В одно время приличную результативность демонстрировал александриец Виталий Пономарь, однако сейчас его прицел заметно сбился. Не блещут и его партнеры по атаке Артем Ситало и Станислав Кулиш, причем последний, в свое время, был лучшим бомбардиром первой и второй лиг. В низших дивизионах с блеском проявлял себя ровненчанин Руслан Степанюк, а теперь вместе с Михаилом Сергийчуком только пытается почувствовать вкус голов в элитном классе. По сути, только начал регулярно выходить в основе Олимпика 19-летний Станислав Беленький, но и ему голы пока даются непросто. Это же касается и его коллеги из Черноморца Алексея Хобленко, отличающегося беспримерной напористостью и нацеленностью на ворота противника, да и от многоопытного Александра Гладкого в Карпатах явно ожидали куда более высокой голевой отдачи…

Разумеется, наболевшую проблему следует решать в ближайшей перспективе, и ресурсы для этого имеются. Главное – направить их в нужное русло, и тогда украинский футбол получит новое поколение рыцарей атаки, достойных продолжателей дела Олега Блохина, Анатолия Бышовца, Игоря Беланова, Олега Протасова Андрея Шевченко и Сергея Реброва.