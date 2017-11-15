Украина

Исполнительный директор Карпат Дарио Друди встретился с руководством аргентинского гранда.

Карпаты намерены перенимать опыт ведущих клубов мира для того, чтобы львовская команда в будущем могла бороться не за выживание в УПЛ, а за места на вершине национального первенства и регулярно участвовать в еврокубках.

Именно с этой целью исполнительный директор Карпат Дарио Друди посетил Буэнос-Айрес, где провел переговоры с представителями руководства Бока Хуниорс.

Ранее Друди встречался в Мадриде с президентом Реала Флорентино Пересом.

Виконавчий директор ФК Карпати Даріо Друді веде процес перемовин про співпрацю із європейськими грандами #KarpatyGlobal pic.twitter.com/wRmhIG9AJL — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 1 вересня 2017 р.

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