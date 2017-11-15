Исполнительный директор Карпат Дарио Друди встретился с руководством аргентинского гранда.
Фото twitter.com/FCKarpatyLviv
15 ноября 2017, 11:15
Карпаты намерены перенимать опыт ведущих клубов мира для того, чтобы львовская команда в будущем могла бороться не за выживание в УПЛ, а за места на вершине национального первенства и регулярно участвовать в еврокубках.
Именно с этой целью исполнительный директор Карпат Дарио Друди посетил Буэнос-Айрес, где провел переговоры с представителями руководства Бока Хуниорс.
Ранее Друди встречался в Мадриде с президентом Реала Флорентино Пересом.
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