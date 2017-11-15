Украина

Защитник Шахтера рассказал о подготовке команды к матчу с Александрией.

"Александрия – очень хорошая агрессивная команда с хорошим подбором футболистов, также у нее очень высокие мощные нападающие, что дает им большой плюс при стандартах.

Могу сказать, что нас ждет очень сложная игра. Будем выходить и показывать себя, тем более впереди нас ждет матч Лиги чемпионов. Сегодня уже успели разобрать соперника. Они много забивают при стандартах, ударами головой. По этой причине нам надо меньше нарушать правила возле своей штрафной, а также зарабатывать ненужные угловые.

Кого бы я выделил в составе Александрии? Виталий Пономарь! Мы с ним когда-то играли в Шахтере-3. Хоть он и несильно высокий, но мощный, и хорошо цепляется за мячи. Также хороший футболист Кулиш, выделил бы еще Андрея Цурикова и Андрея Запорожана, он мозг команды в центре поля. Надеемся, нас ждет хорошая игра, а болельщики будут гнать нас вперед, чтобы мы выиграли.

Будет ли ротация состава перед матчем с Наполи? Мне сложно сказать, кого выпустить тренер на матч с Александрией, ему виднее кто должен попасть в стартовые 11. Состав мы узнаем уже ближе к игре.

Усталость? В принципе, у нас игры на третий, на четвертый день. Уже влились в эту струю, уже все готовы играть. Так что у нас у всех силы есть, давно адоптировались к этому режиму. Сейчас мы готовы на все 100%, будем биться.

Ракицкий? Да у него все уже хорошо, уже неделю где-то тренируется, работает на тренировках. У него ничего не болит, ничего не беспокоит.

Мысли о Наполи? Да, мы думаем об этой команде, но нам сначала надо хорошо с Александрией сыграть, а там уже и готовиться к Наполи.

Ничья со Сталью? Мы сами виноваты в потере концентрации. Надо всегда играть до последней минуты. Сейчас мы больше пропускаем, чем в прошлом году. Надо больше работать над обороной, над ошибками", — сказал Ордец.

Напомним, матч 16-го тура чемпионата Украины Шахтер — Александрия состоится 17 ноября в Харькове.

Football.ua