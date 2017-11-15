Украина

Главный тренер Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч с Александрией.

В пятницу, 17-го ноября, донецкий Шахтер сыграет в Харькове против Александрии в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

"На матч против Александрии не будет никакого типа ротации или сбережения игроков, мы предоставим наш лучший состав для этой сложнейшей игры", — заявил Фонсека.

"Настрой на Александрию? У Шахтера очень много сложных матчей в УПЛ, ведь тяжело играть против команд, которые демонстрируют немного не такой футбол, как у нас. Если Александрия приедет в Харьков мотивированна, мы должны быть просто гипермотивированны, чтобы выиграть этот поединок. Для нас очень важно оставаться лидерами и этого мы будем добиваться".

"Мы даже не рассматривали возможность ротации, для нас чемпионат Украины является приоритетом, до зимней паузы мы должны выиграть все оставшиеся матчи. После зимнего перерыва нам предстоит провести поединки с самыми сложными соперниками и мы должны быть полностью готовыми".

"Травма Пятова? Два последних дня он проходил терапию, вчера он уже с нами тренировался и сегодня также проведет тренировку. Мы оценим его состояние, но, скорее всего, он будет играть".

"Тайсон? Когда он прибудет мы оценим его физическое состояние. Мы знаем, что вчера в сборной он не играл. После возвращения мы посмотрим, как он себя чувствует. Если все хорошо, то он будет играть".

"Ракицкий? Да, мы увидим его в матче с Александрией".