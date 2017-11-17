Украина

Football.ua представляет анонс поединка 16-го тура УПЛ между Шахтером и Александрией.

19:00, Харьков, ОСК Металлист. Арбитр — Николай Балакин. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

В Харькове команда Паулу Фонсеки встретится с одним из главных разочарований текущего чемпионата.

Если у дончан дела в чемпионате идут весьма неплохо, то о подопечных Владимира Шарана этого не скажешь. Александрийцы до сих пор пребывают в группе аутсайдеров, что немудрено, учитывая лишь одну добытую победу в 15 (!) матчах. Такие результаты, естественно, ничего хорошего не сулят и тренерскому штабу, в следствие чего слухи о тренерской рокировке в команде из Кировоградской области муссируются одна за одной.

Горняки отчетливо понимают поставленные перед ними задачи, главной из которых является завоевание медалей высшей пробы. Пока что, отрыв от традиционного киевского конкурента к этому полностью располагает, однако ни о какой недооценке остальных оппонентов в лагере Шахтера речи быть не может. Именно эта самая недооценка не так давно стоила дончанам потери очков в игре со Сталью (1:1), когда секундная расслабленность обернулась для них потерей двух драгоценных зачетных баллов. Александрии также терять очки больше не рекомендуется, ведь шансы на попадание в первую шестерку уплывают в реку забвения с каждым туром…

Кадровая диспозиция накануне встречи такова, что гости не смогут рассчитывать на дисквалифицированного опорника Евгения Банаду, к слову, воспитанника донецкого футбола. Шахтеру, в свою очередь, придется обойтись без помощи травмированных Сергея Кривцова и Максима Малышева. Зато вернулись в общую группу получивший повреждение в матче за сборную голкипер Андрей Пятов и давно не игравший защитник Ярослав Ракицкий.

Главной интригой данного противостояния станет, смогут ли дончане продолжить свой уверенный ход к чемпионскому титулу. Гостям же предстоит побороться за билет в последний вагон поезда, уходящего в борьбу за еврокубки, а для этого в Харькове Александрия должна, как минимум, не проиграть.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра

Александрия: Панькив – Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула – Запорожан, Довгий – Полярус, Грицук, Пономарь – Ситало

Дисквалифицированы: нет – Банада.