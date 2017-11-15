Украина

Капитан Вереса Сергей Борзенко прокомментировал паузу в чемпионате, специфику игры команды и следующего соперника.

В субботу, 18-го ноября, луганская Заря сыграет с Вересом в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

"Перерыв на сборные? Какого-то особого тренировочного режима не было. После 15-го тура получили три дня выходных, потом собрались, прошли втягивающую тренировку, после чего вступили в привычный ритм — две тренировки в день. Как во время чемпионата", — цитирует Борзенко официальный сайт УПЛ.

"Ничейный синдром? Мы сами по этому поводу переживаем. По моему мнению, главным является то, что на самом деле неплохо играем. Практически всегда. Помня это, понимаем необходимый результат рано или поздно при идет. К тому же все это можно посмотреть с другой стороны: ничья — не всегда потеря очков, а для того".

"Заря? За последние полтора месяца луганчане доказали, что являются командой европейского уровня. Что будет во встрече с ними — не знаю, все проявится на поле. Могу только пообещать: матч будет по-настоящему боевым".

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