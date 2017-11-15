Украина

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил арбитров на поединки 16-го тура чемпионата Украины.

Комитетом арбитров Федерации футбола Украины названы судьи на ближайший тур чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Пятница, 17 ноября



Шахтер – Александрия – Балакин Н.А. (Киевская обл.)



Субота, 18 ноября



Зирка – Динамо – Дердо А.В. (Черноморск)



Карпаты – Мариуполь – Адбула А.Б. (Харьков)



Заря – Верес – Кривоносов Н.О. (Киев)



Воскресенье, 19 ноября



Ворскла – Сталь – Березка С.М. (Киевская обл.)



Черноморец – Олимпик – Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

Зв всеми поединками 16-го тура украинской Премьер-лиги вы сможете наблюдать в тектовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.