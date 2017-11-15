Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил арбитров на поединки 16-го тура чемпионата Украины.
Дердо обслужит матч Динамо, фото: ФК Ворскла
15 ноября 2017, 17:57
Комитетом арбитров Федерации футбола Украины названы судьи на ближайший тур чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Пятница, 17 ноября
Шахтер – Александрия – Балакин Н.А. (Киевская обл.)
Субота, 18 ноября
Зирка – Динамо – Дердо А.В. (Черноморск)
Карпаты – Мариуполь – Адбула А.Б. (Харьков)
Заря – Верес – Кривоносов Н.О. (Киев)
Воскресенье, 19 ноября
Ворскла – Сталь – Березка С.М. (Киевская обл.)
Черноморец – Олимпик – Шурман Д.Л. (Киевская обл.).
Зв всеми поединками 16-го тура украинской Премьер-лиги вы сможете наблюдать в тектовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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