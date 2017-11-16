Украина

В субботу, 18-го ноября, Мариуполь на выезде сыграет с Карпатами, а главный тренер приазовцев Александр Бабич рассказал о подготовке команды к этой игре.

- Как команда провела паузу в чемпионате?

- Мы проводили тренировки на своей базе. Погодные условия позволяли это. Основательно поработали над тактикой. Также провели двухсторонку с повышенной ответственностью, пригласили судей. Получился хороший матч. Сыграли 3:3. Сейчас разбираем и корректируем ошибки, рассматриваем положительные моменты. Самое главное, что сейчас у нас минимальный лазарет и все работают с хорошим настроением.

- Как бы вы охарактеризовали своего будущего соперника «Карпаты». Команда сейчас не совсем удачно играет.

- Не могу сказать, что эта команда сейчас не очень удачно играет. Да, Карпаты переживают не лучшее время, но играют организованно, хотя и не всегда добиваются результата. Мы очень серьёзно готовимся к этой игре. Есть исполнители, которым нужно уделить внимание. У нас ещё есть время, и мы этим займёмся.

- В составе молодежной сборной отличился ваш парень.

- Да, вчера отличился Андрей Борячук. Он забил гол, играя крайнего нападающего, мог забить ещё. Мы ждём, когда он вернётся, и думаем как правильно использовать его лучшие качества.

- Он поедет на Карпаты?

- Будем надеяться что да. Сборная должна уже прилететь, мы созвонимся, узнаем дальнейший маршрут, и завтра рассчитываем увидеть его в расположении команды.

- Во Львове команда прибудет в боевом составе?

- Я даже не сомневаюсь в этом. Мы выйдем на игру в боевом составе и с хорошим настроением.

Матч Карпаты — Мариуполь состоится в субботу, 18 ноября, в 17:00 по киевскому времени.